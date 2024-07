Scoreboard: Women''s T20I, IND vs SA

Chennai, Jul 9 (PTI) Scoreboard of the third women's T20I between India and South Africa here on Tuesday.

South Africa Women Innings: Laura Wolvaardt c Arundhati Reddy b Shreyanka Patil 9 Tazmin Brits c Harmanpreet Kaur b Deepti Sharma 20 Marizanne Kapp c Shafali Verma b Pooja Vastrakar 10 Anneke Bosch lbw b Pooja Vastrakar 17 Chloe Tryon c Radha Yadav b Arundhati Reddy 9 Nadine de Klerk b Pooja Vastrakar 0 Annerie Dercksen lbw b Radha Yadav 2 Sinalo Jafta c Arundhati Reddy b Radha Yadav 8 Eliz-mari Marx c Uma Chetry b Pooja Vastrakar 7 Nonkululeko Mlaba c S Sajana b Radha Yadav 0 Ayabonga Khaka not out 0 Extras: (W-2) 2 Total: (10 wkts, 17.1 Overs) 84 Fall of Wickets: 19-1, 30-2, 45-3, 61-4, 61-5, 65-6, 75-7, 84-8, 84-9, 84-10.

Bowler: Pooja Vastrakar 3.1-0-13-4, S Sajana 1-0-11-0, Arundhati Reddy 3-0-14-1, Shreyanka Patil 3-0-19-1, Radha Yadav 3-1-6-3, Deepti Sharma 4-0-21-1. (MORE) PTI ATK