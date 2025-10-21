Scoreboard Women's World Cup match: Pak vs South Africa

Colombo, Oct 21 (PTI) Scoreboard of the ICC Women's World Cup match between Pakistan and South Africa here on Tuesday.
South Africa: Laura Wolvaardt st Sidra Nawaz b Nashra Sandhu 90 Tazmin Brits c Natalia Pervaiz b Fatima Sana 0 Sune Luus c Diana Baig b Nashra Sandhu 61 Annerie Dercksen run out 9 Marizanne Kapp not out 68 Karabo Meso c Sidra Nawaz b Nashra Sandhu 0 Chloe Tryon st Sidra Nawaz b Sadia Iqbal 21 Nadine de Klerk c Natalia Pervaiz b Sadia Iqbal 41 Nondumiso Shangase run out 0 Nonkululeko Mlaba b Sadia Iqbal 0 Extras: (B-4, LB-4, NB-2, W-12) 22 Total (For 9 wkts, 40 overs) 312 Fall of wkts: 1-5, 2-123, 3-148, 4-212, 5-212, 6-253, 7-305, 8-305, 9-312.
Bowling: Sadia Iqbal 8-0-63-3, Fatima Sana 8-0-69-1, Diana Baig 5-0-49-0, Rameen Shamim 8-0-59-0, Nashra Sandhu 8-0-45-3, Omaima Sohail 3-0-19-0. (More) PTI AM AM AM