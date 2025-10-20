Scoreboard Women''s World Cup match: SL vs Bangla

Navi Mumbai, Oct 20 (PTI) Scoreboard of the ICC Women's World Cup match between Sri Lanka and Bangladesh here on Monday.

Sri Lanka Innings: Vishmi Gunaratne lbw b Marufa Akter 0 Chamari Athapaththu lbw b Rabeya Khan 46 Hasini Perera lbw b Shorna Akter 85 Harshitha Samarawickrama run out (Shorna Akter/Nigar Sultana) 4 Kavisha Dilhari st Nigar Sultana b Nahida Akter 4 Nilakshi de Silva c Nishita Akter Nishi b Shorna Akter 37 Anushka Sanjeewani c & b Shorna Akter 2 Sugandika Kumari lbw b Nishita Akter Nishi 1 Udeshika Prabodhani b Rabeya Khan 8 Malki Madara run out (Fargana Hoque/Rubya Haider) 9 Inoka Ranaweera not out 2 Extras: (LB-1, W-3) 4 Total: (all out, 48.4 Overs) 202 Fall of Wickets: 0-1, 72-2, 87-3, 100-4, 174-5, 178-6, 181-7, 182-8, 200-9, 202-10.

Bowler: Marufa Akter 5.4-0-36-1, Nishita Akter Nishi 10-0-35-1, Nahida Akter 7-1-30-1, Rabeya Khan 9-1-39-2, Ritu Moni 6-0-33-0, Shorna Akter 10-4-27-3, Sobhana Mostary 1-0-10-0. (MORE) PTI ATK ATK