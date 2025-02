Scoreboard WPL

Bengaluru, Feb 26 (PTI) Scoreboard of the Women's Premier League match between Mumbai Indians and UP Warriorz here on Wednesday.

UP Warriorz Women Innings: Kiran Navgire c Shabnim Ismail b Nat Sciver-Brunt 1 Grace Harris c Shabnim Ismail b Amelia Kerr 45 Vrinda Dinesh c Jintimani Kalita b Sanskriti Gupta 33 Deepti Sharma c Harmanpreet Kaur b Hayley Matthews 4 Tahlia McGrath b Sanskriti Gupta 1 Shweta Sehrawat c Sanskriti Gupta b Nat Sciver-Brunt 19 Uma Chetry not out 13 Chinelle Henry c Amelia Kerr b Nat Sciver-Brunt 7 Sophie Ecclestone b Shabnim Ismail 6 Saima Thakor b Shabnim Ismail 0 Kranti Goud not out 5 Extras: 8 (LB-3, W-5) Total: (9 wkts, 20 Overs) 142 Fall of Wickets: 2-1, 81-2, 85-3, 87-4, 93-5, 111-6, 123-7, 135-8, 135-9.

Bowler: Nat Sciver-Brunt 4-0-18-3, Shabnim Ismail 4-0-33-2, Hayley Matthews 4-0-38-1, Amanjot Kaur 1-0-3-0, Amelia Kerr 4-0-24-1, Jintimani Kalita 1-0-12-0, Sanskriti Gupta 2-0-11-2.

Mumbai Indians Women Innings: Hayley Matthews c Vrinda Dinesh b Sophie Ecclestone 59 Yastika Bhatia c Kranti Goud b Deepti Sharma 0 Nat Sciver-Brunt not out 75 Harmanpreet Kaur not out 4 Extras: (B-1, LB-1, W-2, NB-1) 5 Total: (2 wkts, 17 Overs) Fall of Wickets: 6-1, 139-2.

Bowler: Chinelle Henry 4-0-24-0, Sophie Ecclestone 4-0-29-1, Deepti Sharma 3-0-25-1, Saima Thakor 1-0-15-0, Kranti Goud 1-0-8-0, Tahlia McGrath 2-0-11-0, Grace Harris 2-0-29-0.