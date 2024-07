Scoreboard: Zimbabwe vs India - 5th T20I

Harare, Jul 14 (PTI) Scoreboard of the fifth and final T20 International between Zimbabwe and India here on Sunday.

India innings: Yashasvi Jaiswal b Sikandar Raza 12 Shubman Gill (c) c Sikandar Raza b Richard Ngarava 13 Abhishek Sharma c Clive Madande b Blessing Muzarabani 14 Sanju Samson c Tadiwanashe Marumani b Blessing Muzarabani 58 Riyan Parag c Richard Ngarava b Brandon Mavuta 22 Shivam Dube run out 26 Rinku Singh not out 11 Washington Sundar not out 1 Extras: (LB-4, NB-1, W-5) 10 Total: (For 6 wickets in 20 overs) 167 Fall of wickets: 1-13, 2-38, 3-40, 4-105, 5-135, 6-153.

Bowling: Sikandar Raza 4-0-37-1, Richard Ngarava 4-0-29-1, Faraz Akram 4-0-39-0, Blessing Muzarabani 4-0-19-2, Brandon Mavuta 4-0-39-1.