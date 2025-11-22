Second Test scoreboard: Day 1, Lunch, IND vs SA

New Update
Guwahati, Nov 22 (PTI) Scoreboard at lunch on the first day of the second Test between India and South Africa here on Saturday.
South Africa 1st innings: Aiden Markram b Bumrah 38 Ryan Rickelton c Pant b Kuldeep 35 Tristan Stubbs batting 32 Temba Bavuma batting 36 Extras: 15 (b-8, lb-6, nb-1) Total: 156/2 in 55 overs Fall of wickets: 1-82, 2-82 Bowling: Jasprit Bumrah 12-6-17-1, Mohammed Siraj 11-2-34-0, Nitish Kumar Reddy 4-0-21-0, Washington Sundar 8-0-26-0, Kuldeep Yadav 12-2-27-1, Ravindra Jadeja 8-1-17-0. PTI DDV