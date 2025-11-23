Second Test scoreboard: Day 2, IND vs SA

Guwahati, Nov 23 (PTI) Scoreboard on the second day of the second Test between India and South Africa here on Sunday.

South Africa 1st Innings: Aiden Markram b Bumrah 38 Ryan Rickelton c Pant b Kuldeep Yadav 35 Tristan Stubbs c Rahul b Kuldeep Yadav 49 Temba Bavuma c Jaiswal b Jadeja 41 Tony de Zorzi c Pant b Mohammed Siraj 28 Wiaan Mulder c Jaiswal b Kuldeep Yadav 13 Senuran Muthusamy c Jaiswal b Mohammed Siraj 109 Kyle Verreynne st Pant b Jadeja 45 Marco Jansen b Kuldeep Yadav 93 Simon Harmer b Bumrah 5 Keshav Maharaj not out 12 Extras: (B-8, LB-8, NB-4, W-1) 21 Total (All out, 151.1 overs) 489 Fall of wkts: 1-82, 2-82, 3-166, 4-187, 5-201, 6-246, 7-334, 8-431, 9-462.

Bowling: Jasprit Bumrah 32-10-75-2, Mohammed Siraj 30-5-106-2, Nitish Kumar Reddy 6-0-25-0, Washington Sundar 26-5-58-0, Kuldeep Yadav 29.1-4-115-4, Ravindra Jadeja 28-2-94-2. (More) PTI AM AM AM