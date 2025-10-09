South Africa win toss, opt to bowl against India in Women's World Cup

Visakhapatnam: South Africa captain Laura Wolvaardt won the toss and elected to bowl against India in their Women's ODI World Cup match here on Thursday.
South Africa made one change, replacing Masabata Klaas with Tumi Sekhukhune.
For India, Amanjot Kaur came in for Renuka Singh.
The toss was delayed due to wet outfield which resulted from heavy rain followed by constant drizzle.
India beat Sri Lanka and Pakistan in their previous games.
The Teams: India: Smriti Mandhana, Pratika Rawal, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur (capt), Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Richa Ghosh (wk), Amanjot Kaur, Sneh Rana, Kranti Goud, Shree Charani.
South Africa: Laura Wolvaardt (capt), Tazmin Brits, Sune Luus, Marizanne Kapp, Anneke Bosch, Sinalo Jafta (wk), Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Tumi Sekhukhune, Ayabonga Khaka, Nonkululeko Mlaba.