South Africa win toss, opt to bowl against NZ

Ahmedabad, Feb 14 (PTI) South Africa captain Aiden Markram won the toss and opted to bowl against New Zealand in a Group D T20 World Cup match here on Saturday.
South Africa made one change, bringing in seamer Corbin Bosch in place of George Linde , while New Zealand fielded an unchanged eleven.
Teams: New Zealand: Tim Seifert (wk), Finn Allen, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Daryl Mitchell, Mark Chapman, Mitchell Santner (c), James Neesham, Matt Henry, Lockie Ferguson, Jacob Duffy.
South Africa: Aiden Markram (c), Quinton de Kock (wk), Ryan Rickelton, Dewald Brevis, David Miller, Tristan Stubbs, Marco Jansen, Corbin Bosch, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi. PTI SSC SSC KHS