Sri Lanka elect to field against India in 5th women''s T20I

NewsDrum Desk
Thiruvananthapuram, Dec 30 (PTI) Sri Lanka captain Chamari Athapaththu won the toss and elected to field against India in the fifth and final women’s T20I here on Tuesday.

India hold a commanding 4-0 lead and are looking for a series whitewash.

The hosts made two changes bringing in G Kamalini, who is making her debut, and Sneh Rana in place of Smriti Mandhana and Renuka Singh Thakur.

Sri Lanka also made a couple of changes, bringing back Inoka Ranaweera and Malki Madara for Malsha Shehani and Kawya Kavindi.

Teams: India: Shafali Verma, G Kamalini, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (wk), Deepti Sharma, Amanjot Kaur, Sneh Rana, Arundhati Reddy, N Shree Charani, Vaishnavi Sharma.

Sri Lanka: Chamari Athapaththu (c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Imesha Dulani, Kavisha Dilhari, Nilakshika Silva, Kaushini Nuthyangana (wk), Rashmika Sewwandi, Malki Madara, Inoka Ranaweera, Nimasha Meepage. PTI DDV UNG