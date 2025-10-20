Sri Lanka opt to bat against Bangladesh

Navi Mumbai, Oct 20 (PTI) Sri Lanka skipper Chamari Athapaththu won the toss and opted to bat against Bangladesh in their ICC Women's World Cup match here on Monday.
Udeshika Prabodhani has come in for Piumi Wathsal in the Sri Lankan playing XI, while Marufa Akter and Nahida Akter returned to the Bangladesh side.
Teams: Sri Lanka Women: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu (c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani (w), Udeshika Prabodhani, Sugandika Kumari, Malki Madara, Inoka Ranaweer.
Bangladesh Women: Fargana Hoque, Rubya Haider Jhelik, Sharmin Akhter, Nigar Sultana(w/c), Sobhana Mostary, Shorna Akter, Ritu Moni, Nahida Akter, Rabeya Khan, Nishita Akter Nishi, Marufa Akter. PTI AH KHS