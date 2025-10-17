Sri Lanka opt to bat against South Africa in Women's World Cup

Colombo, Oct 17 (PTI) Hosts Sri Lanka elected to bat first against South Africa in their Women’s World Cup match here on Friday.
South Africa are third on the table with six points while co-hosts Lanka are struggling in the seventh place with their two points coming from as many washouts.
Teams: Sri Lanka: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu (c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani (wk), Piumi Wathsala Badalge, Sugandika Kumari, Malki Madara, Inoka Ranaweera.
South Africa: Laura Wolvaardt (c), Tazmin Brits, Sune Luus, Annerie Dercksen, Marizanne Kapp, Karabo Meso (wk), Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Nondumiso Shangase, Masabata Klaas, Nonkululeko Mlaba. PTI UNG AT AT