Sri Lanka opt to bowl against England in Women's World Cup

Colombo, Oct 11 (PTI) Sri Lanka skipper Chamari Athapaththu won the toss and elected to bowl against England in overcast conditions in their Women's World Cup match here on Saturday.
The match has been delayed by 15 minutes due to a slight drizzle.
Sri Lanka have made one change with Dewmi Vihanga coming in for Achini Kulasuriya, while England have fielded an unchanged side.
Teams: Sri Lanka: Hasini Perera, Chamari Athapaththu(c), Harshitha Samarawickrama, Vishmi Gunaratne, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani(w), Dewmi Vihanga, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani, Inoka Ranaweera England: Tammy Beaumont, Amy Jones(w), Heather Knight, Nat Sciver-Brunt(c), Sophia Dunkley, Emma Lamb, Alice Capsey, Charlotte Dean, Sophie Ecclestone, Linsey Smith, Lauren Bell. PTI APA AM APA AM AM