Sri Lanka opt to bowl against Hong Kong in Asia Cup

Dubai, Sep 15 (PTI) Sri Lanka skipper Charith Asalanka won the toss and opted to bowl against Hong Kong in their Asia Cup match here on Monday.
Sri Lanka made one change, bringing in Maheesh Theekshana in place of Matheesha Pathirana.
For Hong Kong, Kalhan Challu made way for Shahid Wasif in the playing XI.
Sri Lanka are coming into the match after beating Bangladesh by six wickets, while Hong Kong have suffered two defeats -- a 94-run loss to Afghanistan and a seven-wicket defeat to Bangladesh.
Teams: Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kamil Mishara, Kusal Perera, Charith Asalanka (c), Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara Hong Kong: Zeeshan Ali (wk), Anshuman Rath, Babar Hayat, Nizakat Khan, Shahid Wasif, Kinchit Shah, Yasim Murtaza (c), Aizaz Khan, Ayush Shukla, Ateeq Iqbal, Ehsan Khan. PTI ATK DDV