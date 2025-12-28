Sri Lanka opt to field in 4th Women''s T20I against India

Thiruvananthapuram, Dec 28 (PTI) Sri Lanka captain Chamari Athapaththu won the toss and elected to field against India in the fourth Women's T20I, here on Sunday.
India hold an unassailable 3-0 lead in the five-match series.
Both the teams made two changes each as India brought in Harleen Deol in place of Jemimah Rodrigues who is unwell, and Arundhati Reddy replaced Kranti Gaud.
Sri Lanka roped in Kawya Kavindi and Rashmika Sewwandi in place of Malki Madara and Inoka Ranaweera.
"Jemimah Rodrigues was unavailable for selection in the 4th T20I in Thiruvananthapuram due to weakness arising from mild fever. The BCCI Medical Team is closely motoring her progress and recovery," the Indian team said in a release.
Teams: India: Shafali Verma, Smriti Mandhana, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (wk), Deepti Sharma, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Vaishnavi Sharma, Renuka Singh Thakur, Shree Charani.
Sri Lanka: Hasini Perera, Chamari Athapaththu (c), Harshitha Samarawickrama, Kavisha Dilhari, Imesha Dulani, Nilakshika Silva, Kaushani Nuthyangana (wk), Malsha Shehani, Rashmika Sewwandi, Kawya Kavindi, Nimesha Madushani. PTI DDV UNG