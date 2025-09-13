Sri Lanka win toss, elect to field against Bangladesh in Asia Cup

Abu Dhabi, Sep 13 (PTI) Sri Lanka skipper Charith Asalanka won the toss and opted to field in their Asia Cup match against Bangladesh here on Saturday.
Asalanka said that all-rounder Wanindu Hasaranga is back in the team.
"We are going to bowl, looks like a new pitch so we want to bowl. It's a good challenge as a captain and we got a good bunch of players. (We'll have a) 7-4 combo and three all-rounders. (Wanindu) Hasaranga is playing," said Asalanka.
Bangladesh made one change, bringing in Shoriful Islam in place of Taskin Ahmed.
The Teams: Bangladesh: Litton Das (c/w), Parvez Hossain Emon, Tanzid Hasan Tamim, Towhid Hridoy, Jaker Ali, Shamim Hossain, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Shoriful Islam, Mustafizur Rahman.
Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis (w), Kamil Mishara, Kusal Perera, Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dushmantha Chameera, Matheesha Pathirana, Nuwan Thushara.