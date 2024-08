Suryaksh qualifies for semifinal in India Junior International Grand Prix Badminton Tournament

Pune, Aug 30 (PTI) Qualifier Suryaksh Rawat knocked out the second seeded Denis Azzary from Indonesia to reach the semifinals of the India Junior International Grand Prix Badminton Tournament here on Friday.

The tournament continued to witness upsets as sixth seeded Chinese Taipei's Chiang Tzu Chieh defeated fourth seeded Rounak Chouhan 21-19, 16-21, 21-15.

The qualifier Maharishiel Timotius Gain of Indonesia upset 11th seeded Yan Shu Wang from Chinese Taipei 21-11, 21-14 to enter the boys' semifinal.

In girls' singles, Indonesia's Thalita Ramadhani Wiryawan and Indian players Tanvi Reddy Andluri, Prashansa Bonamand and Surya Charisma Tamir reached the semifinals.

In the mixed doubles, the fifth seeded Indian pair of Bhavya Chhabra and Taarini Suri upset the top seeded Attawut Sreepeaw and Pannawee Polyiam from Thailand 21-19, 17-21, 21-12 to move into the next round.

Results: Boys (singles quarterfinal): (Q) Yang Chieh Dan (TPE) bt Tankara Gnana Dattu Talasila (IND) 14-21 21-11, 21-14; Chiang Tzu Chieh (TPE) [6] bt Rounak Chouhan (IND) [4] 21-19, 16-21, 21-15; (Q) Maharishiel Timotius Gain (INA) bt Yan Shu Wang (TPE) [11] 21-11, 21-14; (Q) Suryaksh Rawat (IND) bt Denis Azzarya (INA) [2] 21-9, 21-11.

Girls (singles quarterfinal): Thalita Ramadhani Wiryawan (INA) [8] bt Vennala Kalagotla (IND) [12] 21-14, 21-12; Tanvi Reddy Andluri (IND) [9] bt Tanvi Patri (IND) [14] 21-08, 21-10; Prashansa Bonam (IND) [3] bt Muskan Khan (IND) [10] 15-21, 21-15, 21-19; Surya Charisma Tamiri (IND) [7] bt Rujula Ramu (IND) 21-15, 21-19.

Boys doubles: Bhargav Ram Arigela / Viswa Tej Gobburu (IND) [1] Vs Muhammad Vito Annafsa / Grendly Alkatib Lumintang (INA) 21-17, 14-21, 21-18; Hung Ming Chen / Tpecheng Han Tsai (TPE) [3] bt Sri Mohith Kothapalli / Numair Shaik (IND) [5] 21-13, 21-17; Param Choudhary / C Lalramsanga (IND) [6] bt Chris Anjen Baptist / Rehaan Phutela (IND) 21-15, 21-12; Bhavya Chhabra / Arsh Mohammad (IND) [2] bt Revand Harianto / Akmal Nurrahman (INA) 21-13, 21-18.

Girls doubles: Kodchaporn Chaichana / Pannawee Polyiam (THA) [1] bt Tanoo Chandra / Pragati Parida(Ind) 21-16, 21-19; Chuang Chiao Han / Wang Li Hsuan (TPE) bt Gayatri Rawat / Mansa Rawat (IND) [3] 21-16, 22-20; Taarini Suri / Shravani Walekar (IND) bt Manya Ralhan / Karnika Srees (IND) 23-21, 21-10.

Mixed doubles: Bhavya Chhabra / Taarini Suri (IND) [5] bt Attawut Sreepeaw / Pannawee Polyiam (THA) [1] 21-19, 17-21, 21-12; Bhargav Ram Arigela / Vennala Kalagotla (IND) [3] bt Huang Hong-Yu / Wang Li Hsuan (TPE) 21-13, 24-22; C Lalramsanga / Pragati Parida (IND) [4] bt Arsh Mohammad / Lalrempuii (IND) 11-21, 21-19, 23-21; Muhammad Vito Annafsa / Keyla Annisa Putri (IND) bt Viswa Tej Gobburu / Vishakha Toppo (IND) [2] 22-20, 21-14. PTI DDV AH AH