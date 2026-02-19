T20 Scoreboard: AFG vs CAN

Chennai, Feb 19 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between Afghanistan and Canada here on Thursday.
Afghanistan Innings: Rahmanullah Gurbaz c Yuvraj Samra b Jaskaran Singh 30 Ibrahim Zadran not out 95 Gulbadin Naib lbw b Jaskaran Singh 1 Sediqullah Atal c Dilon Heyliger b Jaskaran Singh 44 Azmatullah Omarzai c Harsh Thaker b Dilon Heyliger 13 Darwish Rasooli not out 4 Extras: (B-6, LB-1, W-5, NB-1) 13 Total: (For 4 wkts, 20 Overs) 200 Fall of Wickets: 47-1, 49-2, 144-3, 175-4.
Bowler: Kaleem Sana 3-0-23-0, Dilon Heyliger 4-0-41-1, Dilpreet Bajwa (c) 3-0-18-0, Jaskaran Singh 4-0-52-3, Saad Bin Zafar 3-0-35-0, Ansh Patel 3-0-24-0. (MORE) PTI ATK ATK