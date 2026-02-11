T20 Scoreboard: Afghanistan vs South Africa

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz c George Linde b Keshav Maharaj 84 Ibrahim Zadran b Lungi Ngidi 12 Gulbadin Naib c and b Lungi Ngidi 0 Sediqullah Atal c Marco Jansen b Kagiso Rabada 0 Darwish Rasooli run out (George Linde/Quinton de Kock/Keshav Maharaj) 15 Azmatullah Omarzai c Tristan Stubbs b Lungi Ngidi 22 Mohammad Nabi c Aiden Markram b George Linde 5 Rashid Khan c David Miller b Marco Jansen 20 Mujeeb Ur Rahman run out (Marco Jansen) 0 Noor Ahmad not out 15 Fazalhaq Farooqi run out (Marco Jansen/Kagiso Rabada) 0 Extras: (LB-1, W-11, NB-2) 14 Total: (10 wickets in 19.4 overs) 187 Fall of wickets: 1-51, 2-51, 3-52, 4-121, 5-121, 6-139, 7-164, 8-169, 9-175, 10-187.
Bowling: Lungi Ngidi 4-0-26-3, Marco Jansen 4-0-42-1, Kagiso Rabada 3.4-0-38-1, George Linde 3-0-39-1, Keshav Maharaj 4-0-27-1, Aiden Markram 1-0-14-0. PTI ATK ATK