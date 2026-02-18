T20 Scoreboard: PAK vs NAM

Colombo, Feb 18 (PTI) Scoreboard of the Group A T20 World Cup match between Pakistan and Namibia here on Wednesday.
Pakistan Innings: Sahibzada Farhan not out 100 Saim Ayub c Zane Green b Jack Brassell 14 Salman Agha c Gerhard Erasmus b Jack Brassell 38 Khawaja Nafay c and b Gerhard Erasmus 5 Shadab Khan not out 36 Extras: (LB-2, W-4) 6 Total: (For 3 wkts, 20 Overs) 199 Fall of Wickets: 40-1 (Saim Ayub, 5.1), 107-2 (Salman Agha, 12.1), 118-3 (Khawaja Nafay).
Bowler: JJ Smit 3-0-28-0, Gerhard Erasmus 3-0-25-1, Ruben Trumpelmann 4-0-36-0, Jack Brassell 4-0-48-2, Willem Myburgh 2-0-27-0, Bernard Scholtz 4-0-33-0. (MORE) PTI ATK ATK