T20 WC Scoreboard: England vs Nepal

Nepal: (Target: 185 runs from 20 overs) Kushal Bhurtel c & b Jacks 29 Aasif Sheikh c Wood b Dawson 7 Rohit Paudel c Salt b Dawson 39 Dipendra Singh Airee c Banton b Curran 44 Aarif Sheikh c Buttler b Archer 10 Lokesh Bam not out 39 Gulsan Jha b Wood 1 Karan KC not out 1 Extras: (W-10) 10 Total: (For 6 wickets in 20 overs) 180 Fall of wickets: 1/37 2/42 3/124 4/126 5/146 6/175 Bowling: Luke Wood 3-0-31-1, Jofra Archer 4-0-42-1, Liam Dawson 4-0-21-2, Will Jacks 2-0-17-1, Adil Rashid 3-0-42-0, Sam Curran 4-0-27-1. PTI PDS PDS PDS