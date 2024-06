T20 WC Scoreboard: India vs Bangladesh

North Sound (Antigua), Jun 22 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between India and Bangladesh here on Saturday.

INDIA Rohit Sharma c Jaker Ali b Shakib 23 Virat Kohli b Tanzim Hasan Sakib 37 Rishabh Pant c Tanzim Sakib b Rishad Hossain 36 Suryakumar Yadav c Litton b Tanzim Sakib 6 Shivam Dube b Rishad Hossain 34 Hardik Pandya (not out) 50 Axar Patel (not out) 3 Extras (w-6, nb-1) 7 Total (For 5 wickets, 20 Overs) 196 Fall of Wickets: 1-39, 2-71, 3-77, 4-108, 5-161.

Bowling: Mahedi Hasan 4-0-28-0, Shakib Al Hasan 3-0-37-1, Tanzim Hasan Sakib 4-0-32-2, Mustafizur Rahman 4-0-48-0, Rishad Hossain 3-0-43-2, Mahmudullah 2-0-8-0.

BANGLADESH Litton Das c Yadav b Pandya 13 Tanzid Hasan lbw Kuldeep 29 Najmul Shanto c Arshdeep b Bumrah 40 Towhid Hridoy lbw Kuldeep 4 Shakib Al Hasan c Sharma b Kuldeep 11 Mahmudullah c Patel b Arshdeep 13 Jaker Ali c Kohli b Arshdeep 1 Rishad Hossain c Sharma b Bumrah 24 Mahedi Hasan (not out) 5 Tanzim Sakib (not out) 1 Extras (LB-2, W-3) 5 Total (8 wickets, 20 overs) 146 Fall of wickets: 1-35, 2-66, 3-76, 4-98, 5-109, 6-110, 7-138, 8-145.

Bowling: Arshdeep Singh 4-0-30-2, Jasprit Bumrah 4-0-13-2, Axar Patel 2-0-26-0, Hardik Pandya 3-0-32-1, Ravindra Jadeja 3-0-24-0, Kuldeep Yadav 4-0-19-3.