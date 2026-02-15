T20 WC Scoreboard: India vs Pakistan

Colombo, Feb 15 (PTI) Scoreboard of T20 World Cup match between India and Pakistan here on Sunday.
India: Ishan Kishan b Saim Ayub 77 Abhishek Sharma c Shaheen Shah Afridi b Salman Agha 0 Tilak Varma lbw b Saim Ayub 25 Suryakumar Yadav c Saim Ayub b Usman Tariq 32 Hardik Pandya c Babar Azam b Saim Ayub 0 Shivam Dube run out 27 Rinku Singh not out 11 Axar Patel c Saim Ayub b Shaheen Shah Afridi 0 Extras: (LB-2, W-1) 3 Total: (For 7 wkts, 20 overs) 175 Fall of wkts: 1-1, 2-88, 3-126, 4-126, 5-159, 6-175, 7-175.
Bowling: Salman Agha 2-0-10-1, Shaheen Shah Afridi 2-0-31-1, Saim Ayub 4-0-25-3, Abrar Ahmed 3-0-38-0, Shadab Khan 1-0-17-0, Mohammad Nawaz 4-0-28-0, Usman Tariq 4-0-24-1. (More) PTI AM AM AM