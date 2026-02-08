Ireland: Paul Stirling b Theekshana 6 Ross Adair b Hasaranga 34 Harry Tector c Rathnayake b Hasaranga 40 Lorcan Tucker c Mishara b Wellalage 21 Curtis Campher c Shanaka b Hasaranga 13 Ben Calitz st BKG Mendis b Theekshana 4 Gareth Delany c Chameera b Theekshana 0 George Dockrell c PHKD Mendis b Pathirana 9 Mark Adair c Shanaka b Chameera 10 Barry McCarthy not out 0 Matthew Humphreys b Pathirana 0 Extras: (b-1, lb-3, w-2) 6 Total: 143 in 19.5 overs Fall of wickets: 1-24, 2-56, 3-105, 4-113, 5-120, 6-120, 7-126, 8-137, 9-143 Bowling: Dushmantha Chameera 3-0-25-1, Maheesh Theekshana 4-0-23-3, Matheesha Pathirana 2.5-0-26-2, Dunith Wellalage 4-0-28-1, Wanindu Hasaranga 4-0-25-3, Dasun Shanaka 2-0-12-0. PTI AH AH
T20 WC SCOREBOARD: Sri Lanka vs Ireland
