T20 WC Scoreboard: West Indies vs Nepal

Mumbai, Feb 15 (PTI) Scoreboard of T20 World Cup match between West Indies and Nepal here on Sunday.

Nepal: Kushal Bhurtel b Hosein 1 Aasif Sheikh c Hetmyer b Holder 11 Rohit Paudel lbw b Forde 5 Dipendra Singh Airee c Powell b Holder 58 Aarif Sheikh c Forde b Holder 2 Lokesh Bam c Hope b Joseph 13 Gulsan Jha b Chase 11 Sompal Kami not out 26 Karan KC c Forde b Holder 1 Extras: (LB-1 NB-1 W-3) 5 Total: (For 8 wickets in 20 overs) 133 Fall of wickets: 1-2 2-17 3-17 4-23 5-46 6-73 7-127 8-133 Bowling: Akeal Hosein 4-0-30-1, Matthew Forde 4-1-10-1, Jason Holder 4-0-27-4, Shamar Joseph 4-0-38-1, Gudakesh Motie 2-0-17-0. (MORE) PTI APA APA