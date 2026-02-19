T20 WC: Sri Lanka elect to bat against Zimbabwe

Colombo, Feb 19 (PTI) Sri Lanka skipper Dasun Shanaka won the toss and opted to bat first against Zimbabwe in a Group B match of the T20 World Cup here on Thursday.
Pacer Dilshan Madushanka was included in the eleven in place of injured Matheesha Pathirana.
Zimbabwe retained their eleven from the last match.
Both Sri Lanka and Zimbabwe have qualified for the Super Eights from this group.
Teams: Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Perera, Kusal Mendis (wk), Pavan Rathnayake, Dasun Shanaka (c), Kamindu Mendis, Dunith Wellalage Dushan Hemantha, Maheesh Theekshana, Pramod Madushan, Dilshan Madushanka.
Zimbabwe: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani (wk), Dion Myers, Sikandar Raza (c), Ryan Burl, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Wellington Masakadza, Graeme Cremer, Blessing Muzarabani. PTI UNG SSC SSC