T20 World Cup final scoreboard: India vs South Africa

Bridgetown (Barbados), Jun 29 (PTI) Scorecard of the T20 World Cup final between India and South Africa here on Saturday.

India: Rohit Sharma c Klaasen b Maharaj 9 Virat Kohli c Rabada b Jansen 76 Rishabh Pant c de Kock b Maharaj 0 Suryakumar Yadav c Klaasen b Rabada 3 Axar Patel run out (de Kock) 47 Shivam Dube c Miller b Nortje 27 Hardik Pandya not out 5 Ravindra Jadeja c Maharaj b Nortje 2 Extras: 6 (w-6, nb-1) Total: 176/7 in 20 overs Fall of wickets: 1-23, 2-23, 3-34, 4-106, 5-163, 6-174, 7-176 Bowling: Marco Jansen 4-0-49-1, Keshav Maharaj 3-0-23-2, Kagiso Rabada 4-0-36-1 Aiden Markram 2-0-16-0, Anrich Nortje 4-0-26-2, Tabraiz Shamsi 3-0-26-0. PTI MORE DDV