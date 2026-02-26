T20 World Cup: IND vs ZIM

Chennai, Feb 26 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup Super 8 match between India and Zimbabwe here on Thursday.
India Innings: Sanju Samson c Ryan Burl b Blessing Muzarabani 24 Abhishek Sharma c Sikandar Raza b Tinotenda Maposa 55 Ishan Kishan c Richard Ngarava b Sikandar Raza 38 Suryakumar Yadav c Tashinga Musekiwa b Richard Ngarava 33 Hardik Pandya not out 50 Tilak Varma not out 44 Extras: (LB-4, W-7, NB-1) 12 Total: (For 4 wkts, 20 Overs) 256 Fall of Wickets: 48-1, 120-2, 150-3, 172-4 Bowler: Richard Ngarava 4-0-62-1, Blessing Muzarabani 4-0-43-1, Tinotenda Maposa 2-0-40-1, Brad Evans 4-0-52-0, Sikandar Raza (c) 3-0-29-1, Brian Bennett 2-0-16-0, Ryan Burl 1-0-10-0. (MORE) PTI ATK ATK