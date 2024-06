T20 World Cup Scoreboard: AFG vs BAN

Kingstown, Jun 25 (PTI) Scoreboard of the final Super 8 match of the T20 World Cup between Afghanistan and Bangladesh here.

Afghanistan Innings: Rahmanullah Gurbaz c Soumya Sarkar b Rishad Hossain 43 Ibrahim Zadran c Tanzim Hasan Sakib b Rishad Hossain 18 Azmatullah Omarzai c Litton Das b Mustafizur 10 Gulbadin Naib c Soumya Sarkar b Rishad Hossain 4 Mohammad Nabi c Shanto b Taskin Ahmed 1 Karim Janat not out 7 Rashid Khan not out 19 Extras: (B-5, W-8) 13 Total: (5 wkts, 20 Overs) 115 Fall of Wickets: 59-1, 84-2, 88-3, 89-4, 93-5.

Bowler: Tanzim Hasan Sakib 4-0-36-0, Taskin Ahmed 4-1-12-1, Shakib Al Hasan 4-0-19-0, Mustafizur Rahman 4-0-17-1, Rishad Hossain 4-0-26-3.

Bangladesh Innings: Litton Das not out 54 Tanzid Hasan lbw b Fazalhaq Farooqi 0 Najmul Hossain Shanto c Nabi b Naveen-ul-Haq 5 Shakib Al Hasan c and b Naveen-ul-Haq 0 Soumya Sarkar b Rashid Khan 10 Towhid Hridoy c Ibrahim Zadran b Rashid Khan 14 Mahmudullah c (sub)Mohammad Ishaq b Rashid Khan 6 Rishad Hossain b Rashid Khan 0 Tanzim Hasan Sakib c Nabi b Gulbadin 3 Taskin Ahmed b Naveen-ul-Haq 2 Mustafizur Rahman lbw b Naveen-ul-Haq 0 Extras: (B-1, LB-7, W-3) 11 Total: (10 wkts, 17.5 Overs) 105 Fall of Wickets: 16-1, 23-2, 23-3, 48-4, 64-5, 80-6, 80-7, 92-8, 105-9, 105-10.

Bowler: Naveen-ul-Haq 3.5-0-26-4, Fazalhaq Farooqi 2-0-15-1, Mohammad Nabi 2-0-15-0, Rashid Khan 4-0-23-4, Noor Ahmad 4-0-13-0, Gulbadin Naib 2-0-5-1. PTI ATK ATK