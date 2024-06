T20 World Cup Scoreboard: Afghanistan vs Uganda

Providence (Guyana), Jun 4 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between Afghanistan and Uganda here.

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz c Riazat Ali Shah b Alpesh Ramjani 76 Ibrahim Zadran b Masaba 70 Najibullah Zadran c Dinesh Nakrani b Masaba 2 Mohammad Nabi not out 14 Gulbadin Naib c Masaba b Cosmas Kyewuta 4 Azmatullahc Alpesh Ramjani b Cosmas Kyewuta 5 Rashid Khan not ou t2 Extras: (B-1, LB-2, W-6, NB-1) 10 Total: (For 5 wickets in 20 Overs) 183 Fall of wickets: 1-154, 2-156, 3-162, 4-169, 5-181.

Bowling: Alpesh Ramjani 4-0-33-1, Cosmas Kyewuta 4-0-25-2, Dinesh Nakrani 3-0-37-0, Bilal Hassan 2-0-34-0, Henry Ssenyondo 2-0-19-0, Riazat Ali Shah 1-0-11-0, Brian Masaba 4-0-21-2.

Uganda: Ronak Patel b Fazalhaq Farooqi 4 Simon Ssesazi c Fazalhaq Farooqi b Mujeeb Ur Rahman 4 Roger Mukasalbw b Fazalhaq Farooqi 0 Riazat Ali Shah b Fazalhaq Farooqi 11 Dinesh Nakrani b Naveen-ul-Haq 6 Alpesh Ramjani c Gulbadin b Naveen-ul-Haq 0 Robinson Obuya c Gurbaz b Fazalhaq Farooqi 14 Brian Masaba c Gurbaz b Fazalhaq Farooqi 0 Bilal Hassan lbw b Rashid Khan 8 Cosmas Kyewuta not out 2 Henry Ssenyondo b Rashid Khan 0 Extras: (LB-2, W-7) 9 Total: (all out in 16 Overs) 58 Fall of wickets: 1-4, 2-4, 3-8, 4-18, 5-18, 6-47, 7-47, 8-48, 9-58, 10-58.

Bowling: Fazalhaq Farooqi 4-0-9-5, Mujeeb Ur Rahman 3-0-16-1, Naveen-ul-Haq 2-0-4-2, Azmatullah Omarzai 2-0-7-0, Rashid Khan 4-0-12-2, Mohammad Nabi 1-0-8-0. PTI APA APA