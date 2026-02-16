T20 World Cup Scoreboard: Afghanistan vs United Arab Emirates

New Delhi, Feb 16 (PTI) Scoreboard of T20 World Cup match between United Arab Emirates and Afghanistan here on Monday.
United Arab Emirates: Aryansh Sharma c Rahmanullah Gurbaz b Azmatullah Omarzai 0 Muhammad Waseem lbw b Mujeeb Ur Rahman 10 Alishan Sharafu c Ibrahim Zadran b Mujeeb Ur Rahman 40 Sohaib Khan c Mujeeb Ur Rahman b Azmatullah Omarzai 68 Syed Haider b Azmatullah Omarzai 13 Harshit Kaushik c Rahmanullah Gurbaz b Azmatullah Omarzai 0 Muhammad Arfan hit wicket b Rashid Khan 0 Haider Ali run out (Rahmanullah Gurbaz) 13 Simranjeet Singh not out 3 Junaid Siddique run out (Rashid Khan/Rahmanullah Gurbaz) 3 Extras: (LB-4 NB-2 W-4) 10 Total: (For 9 wickets in 20 overs) 160 Fall of wickets: 1-0 2-13 3-97 4-114 5-114 6-121 7-152 8-157 9-160.
Bowling: Azmatullah Omarzai 4-0-15-4, Mujeeb Ur Rahman 4-0-31-2, Ziaur Rahman 4-0-43-0, Rashid Khan 4-0-24-1, Noor Ahmad 3-0-35-0, Gulbadin Naib 1-0-8-0. PTI (MORE) APA APA