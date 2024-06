T20 World Cup Scoreboard: AUS vs NAM

North Sound (Antigua), Jun 12 (PTI) Following the is the scoreboard of the T20 World Cup match between Namibia and Australia here.

Namibia Michael van Lingen c Maxwell b Hazlewood 10 Nikolaas Davin c Maxwell b Hazlewood 2 Jan Frylinck c Marsh b Cummins 1 Gerhard Erasmus c Maxwell b Stoinis 36 Johannes Smitt lbw Ellis 3 Zane Green lbw Zampa 1 David Wiese c Hazlewood b Zampa 1 Ruben Trumpelmann c Maxwell b Zampa 7 Bernard Scholtz b Zampa 0 Jack Brassell not out 2 Ben Shikengo c David b Stoinis 0 Extras (B-4, LB1, W-4) 9 Total: (all out in 17 overs) 72 Fall of wickets: 1-14, 2=15, 3-15, 4-18, 5-21, 6-31, 7-43, 8-43, 9-72 Bowling: Josh Hazlewood 4-0-18-2, Marcus Stoinis 3-0-9-2, Pat Cummins 3-1-16-1, Adam Zampa 4-0-12-4, Nathan Ellis 3-1-12-1.

Australia David Warner c Trumpelmann b Wiese 20 Travis Head not out 34 Mitchell Marsh not out 18 Extras (LB-1, W-1) 2 Total (For one wicket in 5.4 overs) 74 Fall of wicket: 1-21 Bowling: Ruben Trumpelmann 2-0-19-0, David Wiese 1-0-15-1, Ben Shikongo 1-0-19-0, Gerhard Erasmus 1-0-6-0, Jack Brassell 0.4-0-14-0. PTI TAP