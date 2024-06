T20 World Cup Scoreboard: Australia vs Oman

Bridgetown (Barbados), Jun 6 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between Australia and Oman here.

Australia: David Warner c Shoaib b Kaleemullah 56 Travis Head c Kail b Bilal 12 Mitchell Marsh c Shoaib b Mehran 14 Glenn Maxwell c Ilyas b Mehran 0 Marcus Stoinis not out 67 Tim David run out (Ayan/Athavale) 9 Extras: 6 (lb-2, w-1, nb-3) Total: 164/5 in 20 overs Fall of wickets: 1-19, 2-50, 3-50, 4-152, 5-164 Bowling: Bilal Khan 4-0-36-1, Kaleemullah 3-0-30-1, Shakeel Ahmed 4-0-28-0, Mehran Khan 4-0-38-2, Aqib Ilyas 4-0-18-0, Zeeshan Maqsood 1-0-12-0.

Oman: Kashyap Prajapati lbw Ellis 7 Pratik Athavale lbw Starc 0 Aqib Ilyas c Wade b Stoinis 18 Zeeshan Maqsood c Wade b Stoinis 1 Khalid Kail c Maxwell b Starc 8 Ayaan Khan c Hazlewood b Zampa 36 Shoaib Khan b Zampa 0 Mehran Khan c David b Stoinis 27 Shakeel Ahmed c Warner b Ellis 11 Kaleemullah not out 6 Bilal Khan not out 1 Extras: 10 (lb-2, w-8) Total: 125/9 in 20 overs Fall of wickets: 1-6, 2-23, 3-29, 4-34, 5-56, 6-57, 7-89, 8-117, 9-123 Bowling: Mitchell Starc 3-0-20-2, Josh Hazlewood 4-0-21-0, Nathan Ellis 4-0-28-2, Marcus Stoinis 3-0-19-3, Glenn Maxwell 2-0-11-0, Adam Zampa 4-0-24-2. PTI DDV