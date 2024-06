T20 World Cup Scoreboard: BAN vs SL

Dallas (USA), Jun 8 (PTI) Following is the scoreboard of Group D T20 World Cup match between Sri Lanka and Bangladesh here.

Sri Lanka Pathum Nissanka c Shanto b Rahman 47 Kusal Mendis b Taskin 10 Kamindu Mendis c Tanzim b Rahman 4 Dhananjaya de Silva st Litton b Rishad 21 Charith Asalanka c Shakib b Rishad 19 Wanindu Hasaranga c Sarkar b Rishad 0 Angelo Mathews c Mustafizur b Tanzim 16 Dasun Shanaka c Litton b Taskin 3 Maheesh Theekshana c Tanzim b Mustafizur 0 Matheesha Pathirana not out 0 Nuwan Thushara not out 0 Extras (LB-2, W-2) 4 Total (For Nine Wickets In 20 Overs) 124 Fall of Wickets: 1-21, 2-48, 3-70, 4-100 5-100, 6-109, 7-115, 8-117, 9-123 Bowling: Tanzim Hasan Sakib 4-0-24-1, Shakib Al Hasan 3-0-30-0, Taskin Ahmed 4-0-25-2, Mustafizur Rahman 4-0-17-3, Rishad Hossain 4-0-22-3, Mahmudullah 1-0-4-0.

Bangladesh Tanzid Hasan b Thushara 3 Soumya Sarkar c Hasaranga b de Silva 0 Litton Das lbw Hasaranga 36 Najmul Hossain Shanto c Asalanka b Thushara 7 Towhid Hridoy lbw Hasaranga 40 Shakib Al Hasan c Theekshana b Pathirana 8 Mahmudullah not out 16 Rishad Hossain b Thushara 1 Taskin Ahmed lbw Thushara Tanzim Hasan Sakib not out 1 Extras (LB-1, W-12) 13 Total: (For Eight Wickets in 19 overs) 125 Fall of Wickets: 1-1, 2-6, 3-28, 4-91, 5-99, 6-109, 7-113, 8-113 Bowling: Dhananjaya de Silva 2-0-11-1, Nuwan Thushara 4-0-18-4, Maheesh Theekshana 4-0-25-0, Wanindu Hasaranga 4-0-32-2, Matheesha Pathirana 4-0-27-1, Dasun Shanaka 1-0-11-0. PTI TAP