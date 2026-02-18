T20 World Cup Scoreboard: India vs Netherlands

Ahmedabad, Feb 18 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup Group A match between India and the Netherlands here on Wednesday.

India's innings: Abhishek Sharma b Dutt 0 Ishan Kishan b Dutt 18 Tilak Varma c van der Merve b van Beek 31 Suryakumar Yadav c sub (van der Gugten) b Klein 34 Shivam Dube c sub (van der Gugten) b van Beek 66 Hardik Pandya c van der Merwe b van Beek 30 Rinku Singh not out 6 Extras: 8 (b-1, w-7) Total: 193/6 in 20 overs Fall of wickets: 1-0, 2-39, 3-69, 4-110, 5-186, 6-193 Bowling: Aryan Dutt 4-0-19-2, Logan van Beek 4-0-56-3, Colin Ackermann 3-0-36-0, Kyle Klein 4-0-38-1, Bas de Leede 4-0-28-0, Roelof van der Merwe 1-0-15-0.