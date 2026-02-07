T20 World Cup Scoreboard: India vs USA

Mumbai, Feb 7 (PTI) Scoreboard of T20 World Cup match between India and USA here on Saturday.
India: Ishan Kishan c Milind Kumar b van Schalkwyk 20 Abhishek Sharma c Krishnamurthi b Ali Khan 0 Tilak Varma c Patel b van Schalkwyk 25 Suryakumar Yadav not out 84 Shivam Dube c Netravalkar b van Schalkwyk 0 Rinku Singh c Milind Kumar b Mohammad Mohsin 6 Hardik Pandya c Mukkamalla b Harmeet Singh 5 Axar Patel c Mohammad Mohsin b Harmeet Singh 14 Arshdeep Singh c Milind Kumar b van Schalkwyk 4 Varun Chakravarthy run out 0 Extras: (W-3) 3 Total: (For 9 wkts, 20 overs) 161 Fall of wkts: 1-8, 2-45, 3-46, 4-46, 5-72, 6-77, 7-118, 8-140, 9-161.
Bowling: Saurabh Netravalkar 4-0-65-0, Ali Khan 2-0-13-1, Shadley van Schalkwyk 4-0-25-4, Mohammad Mohsin 4-0-16-1, Shubham Ranjane 2-0-16-0, Harmeet Singh 4-0-26-2. (More) PTI AM AM AM