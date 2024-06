T20 World Cup scoreboard: India vs USA

New York, Jun 12 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup Group A match between India and USA here on Wednesday.

USA: Shayan Jahangir lbw Arshdeep 0 Steven Taylor b Axar 24 Andries Gous c Pandya b Arshdeep 2 Aaron Jones c Siraj b Pandya 11 Nitish Kumar c Siraj b Arshdeep 27 Corey Anderson c Pant b Pandya Harmeet Singh c Pant b Arshdeep 10 Shadley van Schalkwyk not out 11 Jasdeep Singh run out (Pant/Siraj) 2 Extras: 9 (lb-2, w-7) Total: 110/8 in 20 overs Fall of wickets: 1-0, 2-3, 3-25, 4-56, 5-81, 6-96, 7-98, 8-110 Bowling: Arshdeep Singh 4-0-9-4, Mohammed Siraj , Jasprit Bumrah 4-0-25-0, Hardik Pandya 4-0-14-2, Shivam Dube 1-0-11-0, Axar Patel 3-0-24-1. PTI MORE DDV