T20 World Cup Scoreboard : India vs West Indies

India Innings:
Abhishek Sharma c Shimron Hetmyer b Akeal Hosein 10
Sanju Samson not out 97
Ishan Kishan c Shimron Hetmyer b Jason Holder 10
Suryakumar Yadav c Sherfane Rutherford b Shamar Joseph 18
Tilak Varma c Shimron Hetmyer b Jason Holder 27
Hardik Pandya c Jason Holder b Shamar Joseph 17
Shivam Dube not out 8
Extras: (LB-5, W-7) 12 Total: (For 5 wkts, 19.2 Overs) 199 Fall of Wickets: 29-1, 41-2, 99-3, 141-4, 179-5.
Bowling: Akeal Hosein 2-0-22-1, Matthew Forde 3-0-22-0, Jason Holder 4-0-38-2, Gudakesh Motie 2-0-18-0, Romario Shepherd 2.2-0-34-0, Shamar Joseph 4-0-42-2, Roston Chase 2-0-18-0.