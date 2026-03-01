Sports

T20 World Cup Scoreboard : India vs West Indies

Sanju Samson, right, celebrates his half century with captain Suryakumar Yadav during the ICC Men’s T20 World Cup 2026 cricket match between India and West Indies, at the Eden Gardens, in Kolkata, West Bengal, Sunday, March 1, 2026.

India Innings:

Abhishek Sharma c Shimron Hetmyer b Akeal Hosein 10

Sanju Samson not out 97

Ishan Kishan c Shimron Hetmyer b Jason Holder 10

Suryakumar Yadav c Sherfane Rutherford b Shamar Joseph 18

Tilak Varma c Shimron Hetmyer b Jason Holder 27

Hardik Pandya c Jason Holder b Shamar Joseph 17

Shivam Dube not out 8

Extras: (LB-5, W-7) 12 Total: (For 5 wkts, 19.2 Overs) 199 Fall of Wickets: 29-1, 41-2, 99-3, 141-4, 179-5.

Bowling: Akeal Hosein 2-0-22-1, Matthew Forde 3-0-22-0, Jason Holder 4-0-38-2, Gudakesh Motie 2-0-18-0, Romario Shepherd 2.2-0-34-0, Shamar Joseph 4-0-42-2, Roston Chase 2-0-18-0.

