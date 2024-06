T20 World Cup Scoreboard: Namibia vs Oman

Bridgetown (Barbados), Jun 3 (PTI) Scoreboard of the World Cup match between Namibia and Oman here.

Oman: Kashyap Prajapati lbw b Trumpelmann 0 Naseem Khushi c Gerhard Erasmus b Trumpelmann 6 Aqib Ilyas lbw b Trumpelmann 0 Zeeshan Maqsood lbw b Bernard Scholtz 22 Khalid Kailc and b Wiese 34 Ayaan Khanc Jan Frylinck b Gerhard Erasmus 15 Mohammad Nadeemlbw b Gerhard Erasmus 6 Mehran Khanlbw b Wiese 7 Shakeel Ahmed c Trumpelmann b Wiese 11 Kaleemullah lbw b Trumpelmann 2 Bilal Khan not out 1 Extras: (LB-2, W-2, NB-1) 5 Total: (All out in 19.4 Overs) 109 Bowling: Ruben Trumpelmann 4-0-21-4, David Wiese 3.4-0-28-3,Tangeni Lungameni 4-0-18-0, Bernard Scholtz 4-0-20-1, Gerhard Erasmus 4-0-20-2.

Fall of wickets: 1-0, 2-0, 3-10, 4-37, 5-68, 6-78, 7-95, 8-96, 9-99, 10-109.

Namibia Michael van Lingen b Bilal Khan 0 Nikolaas Davin c Mohammad Nadeem b Aqib Ilyas 24 Jan Frylinckb Mehran Khan45 Gerhard Erasmus c Zeeshan Maqsood b Ayaan Khan 13 JJ Smitc Ayaan Khan b Mehran Khan8 David Wiesenot out9 Zane Green lbw b Mehran Khan0 Malan Krugernot out1 Extras: (B-6, W-3) 9 Total:(6 wickets in 20 Overs) 109 Fall of wickets: 1-0, 2-42, 3-73, 4-96, 5-105, 6-105. Bowling: Bilal Khan 4-0-25-1, Shakeel Ahmed 3-0-20-0, Kaleemullah 2-0-10-0, Aqib Ilyas 4-1-17-1, Mehran Khan 3-1-7-3, Zeeshan Maqsood 2-0-12-0, Ayaan Khan 2-0-12-1. PTI APA APA