T20 World Cup Scoreboard: Pakistan vs Canada

New York, Jun 11 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup Group A match between Pakistan and Canada here on Tuesday.

Canada: Aaron Johnson b Naseem Shah 52 Navneet Dhaliwal b Mohammad Amir 4 Pargat Singh c Fakhar Zaman b Shaheen Shah Afridi 2 Nicholas Kirton run out (Imad Wasim) 1 Shreyas Movva c Mohammad Rizwan b Haris Rauf 2 Ravinderpal Singh c Fakhar Zaman b Haris Rauf 0 Saad Bin Zafar c Mohammad Rizwan b Mohammad Amir 10 Kaleem Sana not out 13 Dilon Heyliger not out 9 Extras: (B-1, LB-2, W-10) 13 Total: (For 7 wickets in 20 overs) 106 Fall of wickets: 1-20, 2-29, 3-43, 4-54, 5-54, 6-73, 7-87 Bowling: Shaheen Shah Afridi 4-0-21-1, Naseem Shah 4-0-24-1, Mohammad Amir 4-0-13-2, Haris Rauf 4-0-26-2, Imad Wasim 4-0-19-0.