T20 World Cup Scoreboard: Pakistan vs England

Pallekele (Sri Lanka), Feb 24 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup Super 8 match between Pakistan and England here on Tuesday. Pakistan: Sahibzada Farhan lbw b Overton 63 Saim Ayub c Bethell b Archer 7 Salman Agha c Overton b Dawson 5 Babar Azam b Overton 25 Fakhar Zaman c Dawson b Rashid 25 Shadab Khan run out (Bethell/Buttler) 23 Usman Khan c Overton b Dawson 8 Mohammad Nawaz lbw b Dawson 0 Shaheen Shah Afridi c Curran b Archer 2 Salman Mirza not out 2 Extras: (NB-1, W-3) 4 Total: (For 9 wickets in 20 overs) 164 Fall of wickets: 1-14, 2-27, 3-73, 4-122, 5-132, 6-146, 7-146, 8-149, 9-164 Bowling: Jofra Archer 4-0-32-2, Jamie Overton 3-0-26-2, Liam Dawson 4-0-24-3, Sam Curran 3-0-24-0, Adil Rashid 4-0-31-1, Will Jacks 2-0-27-0.
