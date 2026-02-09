T20 World Cup Scoreboard: SA vs CAN

Ahmedabad, Feb 9 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between South Africa and Canada here on Monday.

South Africa Innings: Aiden Markram c Dilon Heyliger b Ansh Patel 59 Quinton de Kock b Dilpreet Bajwa 25 Ryan Rickelton c Harsh Thaker b Ansh Patel 33 Dewald Brevis c Nicholas Kirton b Ansh Patel 6 David Miller not out 39 Tristan Stubbs not out 34 Extras: (LB-4, W-10, NB-3) 17 Total: (For 4 wkts, 20 Overs) 213 Fall of Wickets: 70-1, 126-2, 137-3, 138-4 Bowler: Kaleem Sana 4-0-38-0, Dilon Heyliger 1-0-13-0, Saad Bin Zafar 3-0-38-0, Dilpreet Bajwa 4-0-40-1, Jaskaran Singh 4-0-49-0, Ansh Patel 4-0-31-3. (MORE) PTI ATK ATK