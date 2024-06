T20 World Cup Scoreboard: SA vs SL

New York, Jun 3 (PTI) Scoreboard of T20 World Cup match between Sri Lanka and South Africa here on Monday.

Sri Lanka: Pathum Nissanka c Klaasen b Baartman 3 Kusal Mendis c Stubbs b Nortje 19 Kamindu Mendis c Hendricks b Nortje 11 Wanindu Hasaranga st de Kock b Maharaj 0 Sadeera Samarawickrama b Maharaj 0 Charith Asalanka c Hendricks b Nortje 6 Angelo Mathews c Baartman b Nortje 16 Dasun Shanaka b Rabada 9 Maheesh Theekshana not out 7 Matheesha Pathirana c Markram b Rabada 0 Nuwan Thushara run out 0 Extras: (LB-3, W-3) 6 Total: (All out, 19.1 overs) 77 Fall of wkts: 1-13, 2-31, 3-32, 4-32, 5-40, 6-45, 7-68, 8-70, 9-71.

Bowling: Marco Jansen 3.1-0-15-0, Kagiso Rabada 4-1-21-2, Ottneil Baartman 4-1-9-1, Keshav Maharaj 4-0-22-2, Anrich Nortje 4-0-7-4.