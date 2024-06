Bridgetown (Barbados), Jun 4 (PTI) Scoreboard of T20 World Cup match between Scotland and England here on Tuesday.

Scotland: George Munsey not out 41 Michael Jones not out 45 Extras: (LB-2, NB-1, W-1) 4 Total: (For no loss, 10 overs) 90 Bowling: Mark Wood 2-0-11-0, Jofra Archer 2-0-12-0, Moeen Ali 2-0-15-0, Chris Jordan 2-0-24-0, Adil Rashid 2-0-26-0. PTI (More) AM AM AM