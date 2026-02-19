T20 World Cup scoreboard: SL vs ZIM

Zimbabwe Innings: Brian Bennett not out 63 Tadiwanashe Marumani c and b Dunith Wellalage 34 Ryan Burl c Kusal Perera b Dasun Shanaka 23 Sikandar Raza c Dasun Shanaka b Dushan Hemantha 45 Tashinga Musekiwa c Dasun Shanaka b Dushan Hemantha 1 Tony Munyonga not out 8 Extras: (LB-3, W-5) 8 Total: (For 4 wkts, 19.3 Overs) 182 Fall of Wickets: 69-1, 98-2, 167-3, 169-4.
Bowler: Dilshan Madushanka 3-0-20-0, Pramod Madushan 2-0-23-0, Maheesh Theekshana 3.3-0-47-0, Dasun Shanaka 3-0-26-1, Dushan Hemantha 4-0-36-2, Dunith Wellalage 4-0-27-1. PTI ATK ATK