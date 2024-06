T20 World Cup scoreboard: South Africa vs Netherlands

New York, Jun 8 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between South Africa and the Netherlands here on Saturday.

Netherlands: Michael Levitt c de Kock b Jansen 0 Max O’Dowd c Jansen b Baartman 2 Vikramjit Singh b Jansen 12 Sybrand Engelbrecht c Jansen b Baartman 40 Bas de Leede c Miller b Nortje 6 Scott Edwards run out (Markram) 10 Teja Nidamanuru c Klaasen b Nortje 0 Logan van Beek c Nortje b Baartman 23 Tim Pringle c Markram b Baartman 0 Paul van Meekeren not out 1 Extras: 9 (lb-2, w-5, nb-2) Total: 103/9 in 20 overs Fall of wickets: 1-1, 2-15, 3-17, 4-32, 5-46, 6-48, 7-102, 8-102, 9-103 Bowling: Marco Jansen 4-0-20-2, Kagiso Rabada 4-0-27-0, Ottneil Baartman 4-0-11-4, Anrich Nortje 4-0-19-2, Keshav Maharaj 4-0-24-0. PTI MORE DDV