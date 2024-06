T20 World Cup scoreboard: South Africa vs USA

North Sound (Antigua), Jun 19 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup Super Eight Group 2 match between South Africa and USA here on Wednesday.

South Africa: Quinton de Kock c Jahangir b Harmeet 74 Reeza Hendricks c Anderson b Netravalkar 11 Aiden Markram c Khan b Netravalkar 46 David Miller c&b Harmeet 0 Heinrich Klaasen not out 36 Tristan Stubbs not out 20 Extras: 7 (b-1, nb-2, w-4) Total: 194/4 in 20 overs Fall of wickets: 1-16, 2-126, 3-126, 4-141 Bowling: Saurabh Netravalkar 4-0-21-2, Ali Khan 4-0-45-0, Jasdeep Singh 2-0-36-0, Nosthush Kenjige 3-0-29-0, Harmeet Singh 4-0-24-2, Steven Taylor 2-0-21-0, Corey Anderson 1-0-17-0. PTI MORE DDV