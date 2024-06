T20 World Cup Scoreboard: Sri Lanka vs Netherlands

Gros Islet (St Lucia), Jun 17 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between Sri Lanka and Netherlands here.

Sri Lanka: Pathum Nissanka c Sybrand Engelbrecht b Kingma 0 Kusal Mendis c Sybrand Engelbrecht b Aryan Dutt 46 Kamindu Mendisc van Beek b van Meekeren 17 Dhananjaya de Silvac Bas de Leede b Tim Pringle 34 Asalankac Bas de Leede b van Beek46 Mathewsnot out 30 Shanakac Edwards b van Beek0 W Hasaranga not out 2 0 Extras: (W-8) 8 Total: (For 6 wickets in 20 Overs) 201 Fall of wickets: 1-0, 2-39, 3-84, 4-123, 5-166, 6-166.

Bowling: Vivian Kingma 3-0-23-1, Aryan Dutt 3-0-23-1, Logan van Beek 4-0-45-2, Paul van Meekeren 3-0-37-1, Tim Pringle 4-0-41-1, Bas de Leede 3-0-32-0.

Netherlands: Michael Levitt st KMendis b Theekshana 31 Max O'Dowd c Kamindu Mendis b Thushara 11 Vikramjit Singh c Kamindu Mendis b Shanaka 7 Sybrand Engelbrecht c Asalanka b Pathirana 11 Scott Edwards c Theekshana b Thushara 31 Bas de Leede c Asalanka b Hasaranga 3 Logan van Beek run out (BKG Mendis) 0 Tim Pringle st K Mendis b Hasaranga 2 Aryan Dutt b Pathirana 10 Paul van Meekeren lbw b Thushara 3 Vivian Kingma not out 1 Extras (LB-2,NB-1,W-5) 8 Total (All out in 16.4 overs) 118 Fall of wickets: 1-45, 2-47, 3-62, 4-68, 5-71, 6-71, 7-82, 8-99, 9-117, 10-118.

Bowling: Angelo Mathews 2-0-20-0, Nuwan Thushara 3.4-0-24-3, Maheesh Theekshana 3-0-25-1, Wanindu Hasaranga 4-0-25-2, Dasun Shanaka 1-0-10-1 Matheesha Pathirana 3-0-12-2. PTI APA APA