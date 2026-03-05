T20 World Cup semifinal: IND vs ENG

Mumbai, Mar 5 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup semifinal between India and England here on Thursday.
India Innings: Sanju Samson c Phil Salt b Will Jacks 89 Abhishek Sharma c Phil Salt b Will Jacks 9 Ishan Kishan c Will Jacks b Adil Rashid 39 Shivam Dube run out (Harry Brook) 43 Suryakumar Yadav st Jos Buttler b Adil Rashid 11 Hardik Pandya run out (Jacob Bethell/Jos Buttler) 27 Tilak Varma b Jofra Archer 21 Axar Patel not out 2 Varun Chakaravarthy not out 0 Extras: (B-2, LB-1, W-9) 12 Total: (For 7 wkts, 20 Overs) 253 Fall of Wickets: 20-1, 117-2, 160-3 (Sanju Samson, 13.1), 190-4, 212-5, 236-6, 251-7.
Bowling: Jofra Archer 4-0-61-1, Will Jacks 4-0-40-2, Jamie Overton 3-0-36-0, Sam Curran 4-0-53-0, Adil Rashid 4-0-41-2, Liam Dawson 1-0-19-0. (MORE) PTI ATK ATK