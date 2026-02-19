T20 World Cup: SL vs ZIM

Colombo, Feb 19 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between Sri Lanka and Zimbabwe here on Thursday.
Sri Lanka Innings: Pathum Nissanka c Tony Munyonga b Graeme Cremer 62 Kusal Perera c Graeme Cremer b Blessing Muzarabani 22 Kusal Mendis st Tadiwanashe Marumani b Ryan Burl 14 Pavan Rathnayake c Graeme Cremer b Brad Evans 44 Kamindu Mendis c and b Graeme Cremer 7 Dasun Shanaka c Tashinga Musekiwa b Blessing Muzarabani 6 Dunith Wellalage not out 15 Dushan Hemantha c Ryan Burl b Brad Evans 0 Maheesh Theekshana not out 0 Extras: (LB-3, W-4, NB-1) 8 Total: (For 7 wkts, 20 Overs) 178 Fall of Wickets: 54-1, 100-2, 108-3, 123-4, 142-5, 164-6, 164-7.
Bowler: Sikandar Raza 4-0-36-0, Blessing Muzarabani 4-0-38-2, Wellington Masakadza 3-0-23-0, Brad Evans 3-0-35-2, Graeme Cremer 4-0-27-2, Ryan Burl 2-0-16-1.